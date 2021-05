Arguido de Pedrógão Grande diz que gestão de combustível foi feita na EN 236-1 antes dos incêndios

O arguido Rogério Mota disse esta terça-feira que foi feita a gestão de combustível no início de junho de 2017 na Estrada Nacional (EN) 236-1, onde morreu a maioria das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.

"A última intervenção, antes do incêndio, foi nos dias 05, 06 e 07 de junho [de 2017], em toda a EN 236-1", afirmou Rogério Mota, responsável pela coordenação do serviço de assistência e manutenção da subconcessão do Pinhal Interior e da concessão da Grande Lisboa.

O arguido falava esta tarde no julgamento do Tribunal Judicial de Leiria para apurar as responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho de 2017, que hoje prosseguiu na Exposalão, concelho da Batalha.