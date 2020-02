Arguido no caso da invasão à Academia do Sporting diz ter ficado surpreendido quando viu tochas

Jorge Almeida, arguido no caso da invasão à Academia do Sporting, está esta sexta-feira a ser ouvido no tribunal de Monsanto. O arguido - que é um dos invasores - admitiu que esta não foi a primeira vez que se deslocou a Alcochete, recordou uma visita na altura em que Sá Pinto era o treinador dos leões, no ano a seguir à derrota na Taça com a Académica.O arguido confirmou que marcou presença no dia 15 de maio para dar uma palavra de "incentivo para o final da Taça" e que por diversas vezes destapou a cara, inclusive quando falou com Manuel Fernandes.Jorge Almeida disse que era normal os membros dos grupos se reunirem antes de partirem para a Academia. O arguido disse que foi atrás dos outros invasores e assumiu ter ficado surpreendido quando começou a ver tochas. O arguido revelou que não é sócio da Juventude Leonina e que não acompanha a claque."Não bati em ninguém", disse Jorge Almeida.