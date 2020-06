Arguido no caso das 55 armas furtadas na polícia diz que PSP não tem dinheiro para segurança

O agente da PSP Luís Gaiba, principal arguido entre os 12 acusados do furto de 55 pistolas Glock no armeiro da Direção da PSP, afirmou esta quinta-feira em tribunal que, após ter alertado os superiores para a necessidade de um reforço de segurança, recebeu como resposta que não havia sequer dinheiro para uma porta de betão.O polícia, de 39 anos, suspenso desde 2017, foi interrogado na primeira sessão de julgamento. Acusado pelo Ministério Público de peculato, associação criminosa e tráfico de armas, Luís Gaiba recordou que venceu o concurso para responsável pelo armeiro em 2015, após o suicídio de um colega. "Disseram-me que havia irregularidades que este agente tinha praticado, nomeadamente na distribuição de armas, e por isso fiz um inventário e levantamento de condições de segurança", explicou.Além de ter constatado o desaparecimento de três pistolas-metralhadoras Pietro Beretta, que viriam a ser encontradas nos Serviços Sociais da PSP, Luís Gaiba refere ter detetado várias falhas de segurança, como "armas em caixotes de papelão". Assim, diz ter proposto aos superiores a substituição da porta de madeira por uma reforçada e a instalação de uma câmara virada para a porta do armeiro, ou sensores biométricos. Recordou que a proposta foi recusada por falta de verba. Num segundo inventário, em 2017, e em que foi detetado o furto das 55 pistolas Glock, Luís Gaiba disse ter havido "vários erros de avaliação". "Não furtei nada, nem sei se desapareceram armas", concluiu.Milhares de euros estavam no roupeiro de Luís Gaiba."Desconfio de bancos", disse.O polícia diz conhecer António Laranjinha só como mecânico e não conhecer João Paulino.