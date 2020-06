Arguido por terrorismo lança campanha de apoio a crianças

Rómulo Costa - um dos oito arguidos portugueses pronunciado pelo juiz Carlos Alexandre para julgamento por crimes de recrutamento e financiamento de organização terrorista - lançou uma campanha online apelando ao regresso a Portugal de 10 crianças, seus sobrinhos, filhos de Celso e Edgar Costa.Os menores estão em campos de detenção na Síria e Iraque. Os irmãos de Rómulo, por seu turno, são arguidos no mesmo processo.Portugal desconhece o paradeiro de ambos e não descarta a possibilidade de terem morrido em combate. Rómulo, preso preventivo na cadeia de Monsanto, pede no Facebook e no Instagram, sob o lema ‘As crianças não devem pagar pelos erros dos adultos’, que os sobrinhos sejam trazidos para Portugal.