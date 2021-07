O pirata informático, Rui Pinto, reagiu às medidas impostas por Carlos Alexandre a Luís Filipe Vieira e restantes arguidos no caso 'Cartão Vermelho', este sábado, no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.



"Perigos de fuga, de continuação da actividade criminosa e de perturbação do inquérito, mitigados com uma caução milionária. Arguidos com tostões na conta bancária, e sem contas offshore, não têm essa benesse", escreveu na rede social Twitter.





