MP pede prisão efetiva para Valdemar Alves e Bruno Gomes no caso de ilegalidades na reconstrução das casas ardidas

Ministério Público pede prisão efetiva para Valdemar Alves e Bruno Gomes no caso de ilegalidades na reconstrução das casas ardidas em Pedrógão Grande.Decorrem, esta quinta-feira, nas instalações da Exposalão, na Batalha, as alegações finais do julgamento.O Ministério Público diz que estão provados, por prova documental e testemunhal, todos os factos da acusação. São 28 arguidos, onde estão incluídos, Valdemar Alves e Bruno Gomes, ex presidente e ex vereador Câmara Pedrogão Grande e os outros são proprietários de casas que não são habitação permanente e foram reconstruidas com dinheiro do fundo Revita.Os arguidos Valdemar Alves e Bruno Gomes terão agido em comunhão de esforços para obterem vantagem política e beneficiarem de proprietários que são amigos ou familiares.