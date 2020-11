Arguidos do caso de Tancos voltam hoje a tribunal para a segunda sessão do julgamento

O julgamento de Tancos continua esta terça-feira, em Santarém, com dois interrogatórios, ao antigo Tenente Coronel da GNR de Loulé, Luís Sequeira e de João Paulino, apontado como mentor do assalto a Tancos.João Paulino confessou ter sido o líder do assalto de junho de 2017 e adiantou onde se encontrava o material roubado.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa irá depor por escrito como testemunha e tornará público o seu depoimento no caso. Marcelo reiterou a mensagem de que se deve "apurar tudo de alto abaixo, doa a quem doer" neste processo.

O processo envolve 23 acusados, entre os quais o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira, o ex-porta-voz desta instituição militar Vasco Brazão e elementos da GNR de Loulé.

Em causa está um conjunto de crimes que vão desde terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação até falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.

Nove arguidos vão responder por associação criminosa, tráfico e mediação de armas e terrorismo, entre os quais o mentor do furto João Paulino, segundo o Ministério Público, e os restantes 14, entre os quais Azeredo Lopes e dois elementos da PJM, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento, em outubro de 2017 na Chamusca.

O caso do furto do armamento de guerra dos paióis de Tancos foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, tendo a alegada recuperação do material de guerra furtado ocorrido na região da Chamusca, Santarém, em outubro de 2017, numa operação que envolveu a PJM, em colaboração com elementos da GNR de Loulé, que são agora arguidos.

10:43 | 03/11 Luís Sequeira que chefiava a secção de investigação criminal afirma em depoimento, no tribunal, que pedidos de colaboração com outro órgão de investigação criminal podiam ser verbais.



"O que importa é que haja uma ordem expressa que legitima essa deslocação". A acusação do Ministério Público sustenta que seria necessário uma guia de marcha - documento administrativo - para militares se deslocarem para fora do comando territorial.



A acusação diz que João Paulino, alegado mentor do assalto, informou Bruno Ataíde, militar da GNR de Loulé é arguido neste caso, sobre a recuperação paralela de recuperação do armamento. Luís Sequeira diz que soube através de um coronel da GNR em agosto de 2017.



O juiz Nelson Barra questionou-o se não estranhou o pedido de colaboração da PJ Militar, uma vez que já era conhecido o despacho da então procuradora geral da República Joana marquês Vidal, que determinou a investigação passar para a alçada da PJ civil.

09:58 | 03/11 O ex ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, estão presentes na segunda sessão de julgamento, em Santarém.