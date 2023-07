Arguidos do caso Hells Angels com penas inferiores às pedidas pelo Ministério Público

Os arguidos do caso Hells Angels foram esta quinta-feira condenados a penas entre os 12 anos e 2 meses e os 14 anos e 6 meses. A leitura do acórdão está a decorrer e já são conhecidas as penas de 22 arguidos.O Ministério Público pedia penas de 17 anos para os chefes da organização motard e de 15 para os restantes membros.

Da acusação consta o ataque cometido em 2018 pelo grupo 'Hells Angels', no restaurante Mesa do Prior, no Prior Velho, inserida na perseguição movida a Mário Machado, ex-líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social e que pertencia ao grupo 'motard' rival "Bandidos".

De acordo com a acusação, os arguidos elaboraram um plano para aniquilar o referido grupo, em março de 2018, com recurso à força física e a várias armas para lhes causar graves ferimentos, "se necessário até a morte".





O Tribunal veio agora considerar que este "foi um ato que requereu planeamento" e que as vítimas "só não morreram porque foram assistidas". "Em dois minutos foi causado o maior estrago possível. Só não estragaram mais porque não havia mais espaço para se moverem lá dentro. Foi um ato de demonstração de força. Eram feridos onde calhava e ninguém ficou para ver como ficaram as vítimas", reiterou a juíza. Na sala estavam apenas cerca de 15 dos 89 arguidos.Em causa estão crimes de dano qualificado, detenção de arma proibida, extorsão, homicídio qualificado na forma tentada, associação criminosa e roubo.