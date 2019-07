Arguidos ilibados de morte de operário no Porto do Leixões

Os sete arguidos acusados de serem responsáveis pela morte de um trabalhador no Porto de Leixões, em Matosinhos, em 2012, após queda de uma grua, incêndio e explosão, foram esta sexta-feira novamente absolvidos pelo Tribunal de Matosinhos.O julgamento foi repetido este ano por ordem da Relação do Porto.O juiz diz que houve "falta de rigor nos cálculos das cargas", pelo que responsabiliza os arguidos pela queda do equipamento, porém, "não poderiam prever o que se seguiu": a explosão e o incêndio, após queda em tubagens de gás. Não se provou a negligência. A família da vítima vai recorrer.