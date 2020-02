Os advogados dos três arguidos nomeados no processo da reconstrução das casas de Pedrógão Grande, um tema que ficou conhecido por ‘casas da vergonha’, contestaram esta quinta-feira, no Tribunal de Leiria, no debate instrutório, as acusações de que são alvo por parte do Ministério Público.A defesa apelou ainda para que Valdemar Alves, Bruno Gomes e João Filipe Paiva não sejam pronunciados.O tribunal tem um mês para decidir.