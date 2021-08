Arguidos querem mais prazo para abertura da instrução do processo BES

O prazo para a abertura da fase de instrução do processo BES termina no início de setembro. Mas, até ao momento, nenhum dos principais arguidos, entre eles Ricardo Salgado, requereu a abertura da fase de instrução. Contestam o prazo fixado pelo juiz Carlos Alexandre e já recorreram da decisão do magistrado para o Tribunal da Relação de Lisboa.Ricardo Salgado alega que precisa, no mínimo, de mais de um ano (14 meses) para analisar o megaprocesso. Sustenta que este é um processo complexo, com milhares de documentos em papel e em formato digital. Osabe que processo principal já conta com 167 volumes. Há ainda dezenas de apensos.