Arguidos do caso dos e-mails do Benfica recusam prestar declarações. Próxima sessão marcada para 3 de outubro

O julgamento do caso da divulgação dos emails do Benfica e que coloca no banco dos réus Francisco J. Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães começou esta sexta-feira com os arguidos a recusarem prestar declarações.A próxima sessão ficou marcada para o dia 3 de outubro.

No período da manhã serão ouvidos os assistentes do Benfica clube e da sad e Carlos Pereira. Já no período da tarde a sessão será dedicada às duas testemunhas.

Os arguidos estão dispensados das próximas sessões, mas serão representados pelo advogado.



À entrada do Campus de Justiça, no Parque das Nações, o antigo diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães garantiu estar de consciência tranquila.



Durante o julgamento, Nuno Brandão, advogado do FC do Porto, afirmou: "Ao longo de vários programas, Francisco J. Marques pronunciou-se sobre as práticas indevidas do Benfica e foi documentando e comprovando a podridão no desporto".



Este caso remonta a 2017. Os arguidos estão a ser julgados pela divulgação do conteúdo de emails de várias figuras do universo benfiquista durante um programa no Porto Canal.