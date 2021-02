Arguidos voltam a ser ouvidos no julgamento sobre morte de estudante cabo-verdiano em Bragança

Os sete arguidos suspeitos do homicídio qualificado de Giovani Rodrigues, o jovem cabo-verdiano de 21 anos que morreu dez dias após ter sido atacado em Bragança, voltam esta segunda-feira a tribunal.A terceira sessão do julgamento da morte do estudante decorre na Associação Empresarial do Distrito de Bragança.Os arguidos estão acusados pelo homicídio qualificado consumado e três de ofensas à integridade física qualificadas contra Giovani Rodrigues e os três amigos cabo-verdianos que o acompanhavam na madrugada de 21 de dezembro de 2019, na cidade de Bragança.O jovem encontrava-se no interior de um bar, com amigos, quando se desenrolou uma rixa. Os confrontos terão terminado no interior do espaço, mas uma segunda rixa terá começado já no exterior, culminando em agressões a Giovani.O estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança acabou por morrer dez dias depois, a 31 de dezembro de 2019, num hospital do Porto, devido a um traumatismo cranioencefálico.