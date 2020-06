A arma de defesa pessoal de um militar da GNR desapareceu do respetivo cacifo, no interior do posto territorial da Costa de Caparica, concelho de Almada, confirmou ao CM fonte oficial da GNR.



O alerta partiu do militar e estará a ser tratado como "alegado extravio". "Foi tal situação comunicada ao Ministério Público", adianta. A GNR assegura que "não há registo de faltas ou extravio de qualquer arma de serviço no posto da Costa de Caparica".

