Arma encrava duas vezes e salva homem de ser baleado na Moita

Um homem foi detido, no Vale da Amoreira, Moita, por ter tentado matar um outro que viu numa fotografia ao lado da mulher com quem queria uma relação amorosa. Apontou-lhe uma arma de fogo ao peito e só não o matou porque esta encravou nas duas vezes que o agressor premiu o gatilho.De acordo com o Ministério Público, está indiciado de homicídio qualificado tentado, arma proibida, ameaça e agressão. Ficou em preventiva. Tudo se passou no dia 19.O motivo foram os ciúmes. Quando viu a fotografia, o homem disse que "se os visse juntos, os mataria a ambos". A mulher já tinha sido agredida com uma bofetada porque ele discordava da roupa que ela estava a usar.