Armadilham multibancos em Lisboa para clonarem cartões

Dois romenos, de 39 e 50 anos, clonaram pelo menos 17 cartões num multibanco de Cascais, em junho, e faziam agora levantamentos que chegaram a 28 mil € no dia em que foram detidos pela PSP, após um agente ter visto na Baixa de Lisboa um com cartões suspeitos. Agarrou num dos talões e descobriu o esquema.Colocavam um aparelho para clonar o cartão e uma câmara com a qual gravavam o código. A PSP apreendeu cartões, mais de 26 mil euros e dispositivos de captação de vídeo e clonagem. “Estima-se que a atividade levada a cabo pelos detidos [que ficaram em preventiva] possa ter permitido lucros na ordem dos milhões de euros”, afirma a PSP. Desde 2017 que os suspeitos entravam e saíam do País.