Armador punido por morte em romaria em Vila Real

Joaquim Fernandes, armador de 56 anos, foi esta quinta-feira condenado, em Vila Real, a um ano e 10 meses de pena suspensa, por homicídio por negligência e ofensa à integridade física.Em causa, a morte de Bernardo Amaral, de 61 e natural de Nelas, e os ferimentos graves causados a uma mulher - também de Nelas -, devido à queda de um andor de quase 20 metros de altura, na romaria de Nossa Senhora da Pena, em Mouçós, a 15 de setembro de 2015.Na primeira sessão do julgamento, em julho, o arguido negou qualquer responsabilidade sobre a segurança e montagem do andor de grandes dimensões. De acordo com a decisão instrutória, os vários módulos do andor foram montados na horizontal, sob a supervisão do armador.