Armando Vara continua a receber uma subvenção mensal vitalícia do Estado, no valor de 2014 euros. Esta pensão dourada foi-lhe atribuída em 2003 devido aos cargos políticos que exerceu como deputado e membro do Governo. Vara foi secretário de Estado da Administração Interna e, mais tarde, ministro Adjunto nos governos de António Guterres.