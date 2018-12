Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Armando Vara deverá entregar-se esta terça-feira na prisão de Évora

Ex-ministro socialista foi condenado a cinco anos de cadeia no processo Face Oculta.

O ex-ministro socialista Armando Vara está a um passo da cadeia. A condenação a cinco anos de cadeia no processo Face Oculta deverá transitar em julgado já esta terça-feira na prisão de Évora e o antigo governante pode ser mesmo detido nesse mesmo dia.



O também ex-vice-presidente do BCP pode, no entanto, tentar levantar algum incidente processual para que a decisão só se torne efetiva depois do Natal.



Contactado pelo CM, o advogado Tiago Rodrigues Bastos, que defende Armando Vara, deu conta de que ainda não levantou qualquer incidente.