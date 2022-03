Armando Vara, ex-ministro e ex-administrador da CGD e do BCP, recebe duas pensões no valor total de 8551 euros por mês. Vara acumula a subvenção mensal vitalícia, relativa ao exercício de funções de deputado e governante, com a pensão de velhice: a primeira, para a qual não fez descontos, tem o valor de 4590 euros por mês, e a segunda, para a qual fez contribuições com base no salário, ascende a 3961 euros por mês.