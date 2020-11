Em Abril, já cumpre metade da pena a que foi condenado. E volta agora a beneficiar de mais uma saída precária que deverá ser apenas de três dias. O ex-ministro socialista, que foi condenado no processo Face Oculta, sai da cadeia de Évora amanhã, em plena restrição de movimentos por conta da pandemia.Regressará na quinta-feira, numa altura em que continua a aguardar a decisão instrutória do processo Marquês, em que também foi acusado de vários crimes. Recorde-se que Armando Vara viu ser-lhe aplicada uma pena de cinco anos de cadeia, mas foram-lhe descontados os três meses passados em prisão domiciliária, no processo que tem José Sócrates como principal arguido.O seu pai, José Penedos, ex-secretário de Estado, também recorreu, mas o processo está ainda na Relação.