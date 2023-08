A PSP apreendeu seis armas de fogo, de um homem de 64 anos, suspeito da prática do crime de violência doméstica contra a sua companheira, em Vila Franca de Xira.





Foram alertados para uma situação de violência doméstica e, quando chegaram, encontraram uma mulher com ferimentos no lábio. A vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro. Foi, depois, transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira. O suspeito negou todas as acusações de agressões. A vítima informou a PSP que o homem é caçador e, por isso, tinha na sua posse várias armas, que as autoridades apreenderam como medida cautelar.