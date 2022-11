A Polícia Judiciária Militar (PJ-M) está a investigar o desaparecimento de armas de fogo do interior do posto da GNR de Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira.Fonte oficial desta força de segurança confirmou que foi a própria estrutura hierárquica da GNR a participar o caso, que foi verificado durante uma conferência de armamento realizada a 12 de outubro último.A lei entrega à PJ-M a competência exclusiva na investigação deste tipo de crimes. Já foram, por isso, destacados investigadores para este inquérito. Além de diligências no posto da GNR onde desapareceram as armas, os militares já procederam a alguns interrogatórios a elementos que ali prestam serviço.