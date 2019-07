Armas e ficheiros de pornografia encontrados em casa de alemão que agredia companheira

Um homem foi detido esta terça-feira pela GNR na sequência de uma investigação sobre violência doméstica, em Algoz, no concelho de Silves. O suspeito, de 63 anos, tinha em casa armas ilegais e vários ficheiros de pornografia envolvendo menores.A detenção, ao que oconseguiu apurar, foi concretizada por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Destacamento de Portimão da GNR. O homem, de nacionalidade alemã, é suspeito de agredir e ameaçar de morte, com recurso a uma arma de fogo, a companheira portuguesa, de 45 anos.Os investigadores da GNR fizeram várias diligências e deram cumprimento a um mandado de busca à residência onde mora o suspeito e a outras duas habitações, assim como ao veículo do mesmo.Foi durante as operações de busca que foi encontrada uma caçadeira ilegal, cartuchos, uma faca tipo borboleta e diversos ficheiros de cariz sexual envolvendo menores que estavam guardados em computadores e discos externos.Os militares apreenderam a arma de fogo, os vários cartuchos e material informático, nomeadamente os computadores e os equipamentos que serviam para armazenar os ficheiros informáticos.Durante as buscas realizadas, os militares confirmaram os indícios de que o suspeito usufruía de pornografia de menores, que estava guardada em equipamentos informáticos.Os militares do NIAVE cumpriram ainda um mandado de detenção passado para o suspeito, que ficou ontem detido nas instalações da GNR.O suspeito vai ser presente hoje ao Tribunal Judicial de Silves para a aplicação de medidas de coação até julgamento.