O furto das armas dos paióis do Exército de Tancos “foi feito por duas pessoas”, com um porta-cargas de transporte de cerveja. E taparam a cara “com um lenço, como o da minha avó, assim de velhinhas”, disse esta segunda-feira, no Tribunal de Santarém, João Pais, um dos 23 arguidos - entre operacionais do furto e o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes e militares pela farsa do ‘achamento’ das armas.









‘Caveirinha’, como é conhecido, assumiu a sua participação no roubo do material militar. “Só lá estive eu e o João [Paulino]. Foi ele quem cortou a vedação e usou uma máquina para abrir as portas dos paióis”, garantiu. ‘Caveirinha’ é amigo de infância de João Paulino, que foi quem planeou o assalto. Foi num jantar que Paulino lhe pediu ajuda para executar um “trabalho” que podia “dar bom dinheiro e os lucros seriam divididos, nunca me falou em ser uma base militar e muito menos armas”, disse. Viajaram até Tomar. Na casa da avó do mentor do assalto estava a carrinha de caixa aberta usada no assalto. Fora do polígono militar ficou um terceiro, Hugo Mário, a vigiar.

Versão confirmada por este último. “Entrei nisto por mil euros. Trabalho todos os dias e recebo pouco, é muito dinheiro. Ia ganhar numas horas o que não ganho por mês”, disse Hugo Mário ao coletivo. “Só tive noção da gravidade das coisas quando surgiram as noticias”, declarou. Na sessão de segunda-feira foram ouvidos outros quatro arguidos: António Laranjinha, Fernando Santos (Baião), Pedro Marques, Gabriel Moreira.