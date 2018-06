Armazém da CP arde em Vila Real de Santo António

Edifício estava já quase num estado devoluto. Parte do telhado ruiu.

Por Tiago Griff | 00:35

Eram cinco e quarenta da tarde desta segunda feira quando um automobilista que passava por Vila Real de Santo António reparou que um armazém estava em chamas e deu o alerta às autoridades.



Um total de 40 bombeiros de várias corporações do Algarve foram apoiados por 17 veículos para combater este incêndio que foi dado como dominado cerca de quarenta minutos depois de ter começado.



Houve, no entanto, suspensão das linhas de comboio devido aos trabalhos dos bombeiros.



Cabe agora à investigação da Polícia Judiciária apurar as causas do fogo.

