Armazém fica destruído após incêndio em Albergaria-a-velha

Um incêndio destruiu totalmente, no passado sábado, à noite, um armazém em Albergaria-a-Velha.Os bombeiros de albergaria-a-velha foram accionados para um terreno rustico na zona de sobreiro. À chegada dos operacionais, todo o edifício estava tomado pelas chamas mas os bombeiros ainda conseguiram salvar dois cães no entanto, face à elevada carga térmica, várias galinhas e, pelo menos um cão, foram apanhadas pelas chamas.O edifício, que era usado como armazém, ficou totalmente destruído. Três carros, material de construção, várias ferramentas eletricas e muitos utensílios relacionados com a agricultura também ficaram destruídos.A GNR de Albergaria a velha foi accionada e investiga as causas do omvêndio. Não há registo de feridos.