Aliados, amigos e inimigos. Agora, todos sabem que em Portugal há submarinos capazes de operar com eficácia no Atlântico Sul e, com isso, o principal efeito desses navios, a dissuasão (o medo porque não se sabe onde estão), alargou-se. O ‘Arpão’ regressou esta terça-feira a Lisboa após 120 dias de missão, 100 deles em imersão, percorrendo mais de 24 mil km e identificando mais de 600 navios suspeitos.









