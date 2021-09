Arqueólogo e historiador Manuel Maia morre aos 76 anos

O arqueólogo e historiador Manuel Maia, um dos fundadores do Museu da Lucerna, em Castro Verde, no distrito de Beja, morreu esta quinta-feira, confirmou à agência Lusa fonte da cooperativa Cortiçol, com a qual colaborava.

Segundo a mesma fonte, Manuel Maia, de 76 anos, morreu no hospital de Beja, "onde estava internado há cerca de duas semanas".

Natural de Lisboa, Manuel Maia era licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi responsável por inúmeras escavações arqueológicas e pela coordenação de vários projetos em Portugal.