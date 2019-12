Arquiteto punido por ter blog com pornografia de menores

Criou um blog na rede social Tumblr, no verão de 2016, e nessa página carregou e partilhou imagens de menores sem roupa.Até novembro de 2017, o arguido, casado e que trabalha como arquiteto, acedia a páginas na Internet com crianças em práticas sexuais e descarregava as mesmas no seu tablet.Foi acusado de mais de 100 crimes de pornografia de menores e recentemente condenado, no Tribunal de Santa Maria da Feira, a uma pena suspensa de dois anos e quatro meses de prisão.O processo refere que, nos ficheiros, figuravam rapazes e raparigas, com idades inferiores a 18 anos - uns em poses eróticas e outros em contactos sexuais. Quando foi detido pela Polícia Judiciária, na sequência de uma denúncia internacional, o arguido tinha armazenados no tablet 131 ficheiros, que foram apreendidos.O homem esteve sempre em liberdade. Quando foi detido, em novembro de 2017, explicou que tinha criado a página na rede social Tumblr há cerca de um ano. Referiu que o fez por motivos profissionais e que se dedicava a publicar "imagens de corpos nus ou seminus de adultos".Assumiu até que criou outros perfis com vista à "pesquisa e visualização de imagens de desenhos eróticos". Confessou ainda que o seu principal intuito era angariar seguidores para o seu perfil e para que outros utilizadores pudessem apreciar as imagens da sua página."Quis carregar e partilhar imagens da plataforma Tumblr para que terceiros pudessem visualizar", lê-se no processo.