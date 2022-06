A arquiteta de 48 anos desaparecida desde o dia 11, estando a ser procurada pela PJ e GNR de Setúbal, após o carro ter sido encontrado nas pedreiras da Arrábida, junto a Sesimbra, terá sido vítima de acidente e queda quando percorria sozinha um trilho arriscado nas arribas para as praias da Cova e dos Penedos, para onde se suspeita que caminhava (na viatura estavam apontamentos com o nome das praias e a referência a grutas).





Fontes policiais asseguram aoque não foram encontrados indícios de crime ou suicídio no desaparecimento de Alexandra Guilhoto, que no dia 11 saiu de casa nas Caldas da Rainha para férias em vários locais entre a Caparica (Almada) e Sagres. A mulher é uma apaixonada pelos trilhos da Arrábida. As buscas incluíram cães e drones.