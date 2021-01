O Ministério Público arquivou a queixa que levantava suspeitas no processo de permuta de terrenos que deu origem à expansão do Parque Desportivo da Rodovia, em Braga.





O presidente da câmara, Ricardo Rio, o então vereador do Urbanismo, Firmino Marques, além de diversos técnicos e responsáveis municipais e os proprietários da parcela privada do terreno eram arguidos no caso.