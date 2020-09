Arquivado pela segunda vez processo de Aníbal Pinto contra advogado de Nélio Lucas

O processo de Aníbal Pinto contra advogado de Nélio Lucas por alegada violação do segredo profissional foi arquivado pela segunda vez.



De acordo com a revista SÁBADO, o tribunal judicial de Lisboa decidiu não pronunciar Pedro Henriques, o advogado do antigo CEO da Doyen Sports Investments, Nélio Lucas, justificando que havia "fundada suspeita" de que o antigo advogado de Rui Pinto tinha praticado um crime grave. Aníbal Pinto vai recorrer novamente.