Arquivado processo de locutor de rádio que ameaçava juíza

O locutor de rádio, de 45 anos, estava acusado de ameaçar matar a tiro uma juíza do Tribunal de Família e Menores, por não se conformar com uma decisão num caso de regulação de poder parental.O julgamento chegou a estar marcado no tribunal de S. João Novo, no Porto, mas devido a uma doença grave do arguido o mesmo acabou por ser adiado. Entretanto o homem morreu, e o processo foi arquivado.A magistrada vivia aterrorizada. Entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, o arguido tinha proferido várias ameaças à juíza - e esta chegou a ter proteção policial durante vários meses."A partir de agora atiro a matar contra a juíza e os seus familiares", disse o arguido num telefonema que fez para a Polícia Judiciária do Porto, a 1 de dezembro de 2017. Também no Facebook do arguido surgiram ameaças. "Desejo a morte à juíza. Matá-la é o meu único objetivo", escreveu na rede social.Na origem desta revolta esteve o facto de a magistrada proibir, de forma temporária, o locutor de rádio de visitar o filho e de ter fixado o pagamento de 75 euros de pensão de alimentos ao menor.O arguido, que morreu a 18 de fevereiro, respondia por um crime de ameaça agravada e coação contra órgão constitucional. Estava proibido de se aproximar da juíza em causa e de frequentar o tribunal onde aquela trabalhava, a menos que tivesse uma diligência naquele edifício.A magistrada era assistente no processo e pedia 2 mil euros de indemnização.