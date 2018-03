Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arranca lábio à dentada em rixa familiar

Caso ocorreu em Odivelas.

01:48

Um homem com cerca de 40 anos ficou ferido com gravidade numa rixa familiar ocorrida esta sexta-feira à noite em Odivelas, Lisboa.



Ao que o CM apurou, dois homens envolveram-se numa discussão e um deles atacou o outro à dentada, arrancando-lhe parte do lábio.



No local estiveram os Bombeiros de Odivelas e a VMER de Loures. A PSP tomou conta da ocorrência e investiga. Os dois homens que se envolveram em agressões foram levados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.