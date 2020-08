Arranha PSP e esbofeteia mulher na Amadora

Uma mulher de 26 anos foi detida este domingo pela PSP da Reboleira, Amadora, por ter arranhado e empurrado um agente dentro de um autocarro da Vimeca, tendo ainda esbofeteado a namorada do motorista.









A PSP foi chamada pelas 11h30 ao largo Dário Gandra Nunes, onde o autocarro da Vimeca se encontrava imobilizado numa paragem. Obedecendo a ordens da empresa, o motorista aguardava pela chegada de um número razoável de passageiros, para poder iniciar marcha.

Foi explicado isso à mulher, que reagiu com insultos ao motorista e um estalo à namorada deste. Perante os polícias, a mulher continuou com as injúrias e agrediu um dos polícias, que teve de ser hospitalizado. Detida, foi solta e notificada para ir esta segunda-feira a tribunal.