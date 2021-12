Arranjo da lancha da GNR que encalhou em Carcavelos já vai em 215 mil euros

A reparação da lancha Bojador, a coqueluche do serviço marítimo da GNR, que encalhou em Carcavelos a 1 de setembro, custou 215 mil euros – entre os trabalhos em si e os custos com reboques e estaleiro – e o comandante e um segundo militar enfrentam agora processos disciplinares.O inquérito da GNR ao acidente concluiu que houve "falha humana"e os dois militares agora alvo de ação disciplinar são "direta ou indiretamente, responsáveis pela não adoção dos necessários procedimentos de segurança, face à visibilidade e condições meteorológicas que se verificavam naquela data à saída da barra do Porto de Lisboa", refere a GNR.