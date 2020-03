Arrasta militar ciclista durante 50 metros após atropelamento

Um militar que realizava um treino de ciclismo, foi atropelado por um carro na Charneca de Caparica, em Almada, e arrastado debaixo da viatura durante pelo menos 50 metros. A vítima teve de ser transportada, em estado considerado crítico, para as Urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O alerta foi dado pelas 08h50 de quinta-feira. A vítima estava a treinar sozinha, na rua Oliveira Feijão, situada na zona de Palhais, na Charneca de Caparica, Almada, quando se deu o atropelamento. Ao que o CM apurou, o ciclista, que tem entre 30 a 35 anos, não terá visto o automóvel que o atropelou. O embate foi muito forte, a ponto de o condutor não ter conseguido travar.

Em pânico, foi o proprietário da viatura responsável pelo acidente que chamou o socorro. Além da GNR, que cortou o trânsito, e criou um perímetro de segurança, foram chamados os Bombeiros de Cacilhas. Fonte oficial desta corporação explicou ontem ao CM que o trabalho dos operacionais no local foi muito complicado. "Tivemos de recorrer a macacos hidráulicos, com o intuito de levantar o carro com bastante cuidado. O ciclista estava debaixo do mesmo, inconsciente", referiu a mesma fonte.

Foi necessário estabilizar o ferido, que só ao fim de largos minutos é que foi transportado para as Urgências do Hospital Garcia de Orta. Sabe o CM que o militar das Forças Armadas, que participa em provas amadoras de ciclismo, apresentava vários hematomas no corpo.