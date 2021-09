Arrecadou 170 mil euros ao fingir ser técnico de comunicações para roubar ouro, dinheiro e cartões multibanco

Um homem foi detido pela PSP de Oeiras depois de ter arrecadado mais de 170 mil euros em furtos a residências, fingindo ser técnico de comunicações.Este ladrão em série aproveitava o disfarce para aceder a diversas divisões das casas e roubava ouro, jóias, dinheiro e cartões multibanco.O suspeito explorava a debilidade das vítimas, todos idosos com mais de 80 anos.Está indiciado por 29 crimes de furto, mas a PSP acredita que haja centenas de vítimas, disse fonte policial àA detenção ocorreu depois de várias denúncias e o homem já estava a ser investigado há um ano pela PSP de Oeiras. Foi apanhado em flagrante, a sair de uma casa com um cofre na mão.Após buscas domiciliárias, a PSP apreendeu dezenas de objetos de valor que o suspeito adquiriu com esse dinheiro furtado.