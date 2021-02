Arrenda casa e junta 30 amigos em aniversário durante confinamento

Uma chamada para a GNR na madrugada desta terça-feira levou os militares a pôr fim a uma festa de aniversário na zona do Meco, Sesimbra. No interior estavam 30 pessoas entre os 17 e 45 anos, que foram identificadas e arriscam agora uma multa de pelo menos 200 euros cada uma. O aniversariante tinha arrendado a moradia para o evento, mas uma vizinha estranhou o número de carros à porta e a música que vinha do interior da propriedade. Os participantes na festa acataram as ordens da GNR e regressaram às suas casas.









Horas antes, mas em Santo António da Charneca, no Barreiro, a GNR teve de pôr fim a outro convívio ilegal. Sete homens, entre os 20 e os 44 anos, foram detetados num barracão devoluto que funcionava como bar a consumir bebidas alcoólicas.