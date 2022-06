Trabalham todos para empresas que exercem funções no interior do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Durante dois anos, o grupo de seis homens dedicou-se a furtar artigos do interior das bagagens dos passageiros ou das zonas das cargas. A PSP identificou agora os suspeitos, com idades entre os 42 e os 59 anos, e constituiu-os arguidos.









