Arrombam porta de habitação e são apanhados a dormir

Suspeitos foram apenas identificados pela PSP.

08:26

Um guarda-noturno de Lagos detectou, durante a madrugada de domingo, a porta de uma casa arrombada, na rua Infante Sagres, na zona antiga da cidade, com um indivíduo a dormir no seu interior.



A PSP foi chamada ao local, tendo sido detectado mais um homem a dormir noutra divisão da casa.



Os dois suspeitos, estrangeiros, são indigentes, tendo sido levados para a esquadra pela PSP.



Por se tratar de um crime semi-público, que carece de queixa por parte do dono da casa, os suspeitos foram apenas identificados pela PSP.