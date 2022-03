O arrumador de carros suspeito de matar outro, à facada, no parque de estacionamento do Centro Comercial La Vie, nas Caldas da Rainha, no sábado ao final da tarde, foi esta segunda-feira presente ao Tribunal de Leiria e ficou em prisão preventiva.





Mário do Carmo, de 29 anos, disse ao juiz de Instrução que “não tinha intenção” de matar Maksym Holeha, de 31 anos, e que interveio na discussão para defender o irmão mais novo, também arrumador. Tudo por causa do número de carros que cada um estava a arrumar.