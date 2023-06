O Ministério Público (MP) pediu esta quarta-feira no Tribunal de Leiria "uma pena nunca inferior a 13 anos de prisão" para Mário do Carmo, o arrumador de carros que se envolveu com outro arrumador numa discussão que terminou com uma facada fatal, em março do ano passado, num parque de estacionamento em Caldas da Rainha.O MP diz que o arguido "agiu com despudor e completo desrespeito pela vida, numa discussão comezinha, onde atacou por trás, fugiu e escondeu a arma do crime".