Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arsenal de guerra encontrado em casa de ex-militar

Apreendidas armas medievais, fios estranguladores e até uma granada já detonada, em Vouzela.

Por Nelson Rodrigues | 09:34

O ex-militar da Força Aérea, de 52 anos, ameaçava constantemente matar pessoas na rua e em estabelecimentos, com uma arma de fogo, em Vouzela.



Após várias queixas, as autoridades realizaram buscas à casa do arguido e encontraram dezenas de armas, entre as quais munições de guerra. Vai ser julgado em dois processos diferentes: por ameaça agravada e ofensas à integridade física, no Tribunal de Viseu; e por comércio ilícito de material de guerra, no S. João Novo, no Porto.



O arguido, que foi militar durante um ano, está preso preventivamente. Em casa guardava todo o género de armamento, entre as quais armas medievais com espigões (para agressões), soqueiras, espadas, espingardas, facas, adagas, fios estranguladores, 18 munições de guerra, um isqueiro em forma de pistola, e uma granada improvisada, mas já detonada.



Os crimes foram cometidos no final de 2017 e início deste ano. Uma das situações ocorreu a 8 de janeiro no bar Arrábida. O ex-militar ameaçou matar um homem que não conhecia. "Já estás morto. Não tenho problema nenhum em dar um tiro a alguém, nem de esfaquear. Sou assim porque já sofri muito na vida", gritou, apontando uma arma. Já a 16 de maio deste ano nova ameaça a moradores de Vouzela com uma adaga. "Com isto degolo qualquer um", disse. Um homem acabou por ficar ferido e foi hospitalizado.



No tribunal de S. João Novo, para crimes militares, o arguido responde pela posse das munições: "potencial perigo contra a integridade do território e a segurança das populações".



PORMENORES

Calibre 9mm

As 18 munições de guerra apreendidas são de calibre 9mm, para Forças Armadas e polícias. Estavam guardadas num saco de plástico, em casa do detido. Foram fabricadas entre 1947 e 2001.



FAP em 1987

As munições possuem na base um símbolo da NATO. O arguido cumpriu serviço na Força Aérea em 1987 e não podia ter acesso às munições em questão. O tribunal vai verificar a origem.



"Potencial letal"

O Ministério Público refere que não foi apurada a forma como o arguido adquiriu as munições em causa. "Os objetos têm potencial letal", diz a acusação do Ministério Público.