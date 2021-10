Carminda Rodrigues, de 87 anos, morreu esta segunda-feira à tarde num acidente de viação a menos de dois quilómetros de casa, em Areias, Barcelos, quando seguia num carro, conduzido por uma sobrinha, a uma consulta em Barcelos. Do acidente resultaram ainda três feridos, todos com mais de 65 anos.A artesã popular, residente na freguesia da Pousa, não resistiu ao choque do veículo com um poste de iluminação pública, após despiste. A GNR investiga as causas.