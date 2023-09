Keyla Brasil que invadiu palco do São Luiz está em estado "extremamente grave" na Tailândia após mudança de sexo

Banguecoque

Keyla Brasil está em estado "extremamente grave" depois de ser submetida a uma cirurgia para mudar de sexo na Tailândia. A artista, que ficou conhecida por interromper uma peça de teatro no São Luiz, em Lisboa, decidiu fazer uma "viagem solitária" aonde se submeteu a uma "cirurgia de redesignação sexual na [clínica] Pratunam Plyclinic, com o Dr. Thep".A informação foi divulgada no Instagram da associação Opus Diversidades. Keyla sofreu um AVC isquémico "que afetou significativamente a sua saúde cerebral".Segundo a mesma fonte, que admite ter sido informada por outras pacientes brasileiras que estavam na mesma clínica, a família da artista já foi contactada e a Embaixada do Brasil já está a colaborar com o consolado da Tailândia.A atriz partilhou um vídeo no Instagram, a 27 de agosto, onde revelou que já tinha vagina e que "a cirurgia foi um sucesso"."O médico disse que foi um dos melhores resultados que ele fez nos últimos anos, ficou perfeita", escreveu Keyla.Recorde-se que a ativista trans invadiu o palco e gritou "transfake" contra a escolha de um ator cisgénero para o papel de uma personagem trans.