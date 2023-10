Árvore atinge carro na via panorânica no Porto

Uma árvore caiu em cima de um carro, na manhã desta terça-feira, na Via Panorâmica, junto à Faculdade de Letras do Porto. A viatura atingida estava estacionada e não tinha nenhum ocupante no interior.

No local estão ainda os Sapadores do Porto, sendo que a Via Panorâmica está parcialmente obstruída para os trabalhos de remoção dos ramos. O alerta foi dado às 9h30.

Também no lugar da Venda de Baixo, em Pedroso, caiu uma árvore para a via. Os Bombeiros dos Carvalhos foram acionados. Não se registaram feridos nem danos.

Há ainda registos de quedas de ramos de árvores na avenida da República, em Vila Nova de Gaia.