Árvore cai e danifica automóvel em Faro

Uma árvore caiu este sábado à tarde na rua Dr. Joaquim da Rocha Peixoto Magalhães, no centro de Faro, tendo causado alguns danos numa viatura ligeira que se encontrava estacionada naquela zona da cidade.Segundo oapurou, ao alerta foi dado pelas 14h33. A árvore, que caiu sobre a via, foi depois retirada do local pelos Bombeiros Sapadores de Faro, que procederam ao seu corte e posterior remoção do local.A PSP de Faro foi alertada e tomou conta da ocorrência. No local estiveram oito operacionais dos bombeiros e da PSP. Não houve vítimas a registar, apurou o