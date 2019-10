Uma árvore de grande porte caiu e danificou quatro viaturas na rua Manuel Bandeira, no centro do Porto, ao início desta tarde de quarta-feira.O alerta foi dado por volta das 12h20. O incidente cortou a rua, que neste momento está interdita ao trânsito. Não há registo de feridos.Os trabalhos de remoção e limpeza continuam a ser feitos no local.Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Porto e elementos da Proteção Civil da Câmara Municipal.